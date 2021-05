Is de rek er nu al uit bij Disney+?! - Apparata

Eerder overtrof Disney+ alle verwachtingen, maar weten ze vast te houden aan dat succes?

2020 was een monsterjaar voor Disney+. De streamingdienst haalde een mijlpaal en had meer dan 100 miljoen betalende abonnees. Veel beter dan de verwachtingen van het bedrijf. Maar hoe zit het dan met die verwachtingen?

Disney+ verwachtingen

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat Disney+ op dit moment 103 miljoen abonnees heeft. Daarmee lijkt de streamingdienst niet heel veel gegroeid te zijn in de eerste drie maanden van 2021. Het is nog altijd veel beter dan de conservatieve analyse die ze zelf hadden. Disney had namelijk verwachting met Disney+ dat de streamingdienst in 2024 tussen de 60 en 90 miljoen abonnees zou hebben. Tja, als je uit gaat van die redenatie..

Zo monsterlijk doorgroeien als in 2020 zat er natuurlijk niet in. De meeste mensen die een abonnement op Disney+ overwogen hebben er nu eentje of hebben de dienst uitgeprobeerd. Desalniettemin voelt 3 miljoen nieuwe abonnees in een kwartaal wat karig, wanneer je het jaar ervoor met tientallen miljoenen abonnees per kwartaal groeide. Maar het jaar is nog jong en er kan nog van alles gebeuren. Hoe dan ook is Disney+ tevreden met de gang van zaken. Het bedrijf heeft nu de verwachting 230 tot 260 miljoen abonnees te hebben in 2024. Daarmee zou Disney+ concurrent Netflix overstijgen.