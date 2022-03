Is de Samsung Galaxy S22 net zo makkelijk te slopen als een OnePlus?

Na de schokkende onthulling dat je de OnePlus 10 Pro eenvoudig kan slopen, vrees je toch het ergste voor de Samsung Galaxy S22.

De nieuwe OnePlus 10 Pro bleek zeer makkelijk te breken. Een slecht teken voor de eerste nieuwe smartphone van 2022. Ook een nieuwe smartphone in 2022 is de Samsung Galaxy S22. Hopelijk heeft OnePlus niet de toon gezet voor de smartphones voor de rest van het jaar.

En gelukkig, dat is een onterechte angst. In de nieuwste video test YouTuber JerryRigEverything de nieuwe Samsung Galax S22 Ultra, deze smartphone blijkt niet zo makkelijk te slopen. De kwaliteit is dus dik in orde wat betreft deze Zuid-Koreaanse telefoon. Het is wel oppassen als je de telefoon in je broekzak stopt in combinatie met sleutels. Uiteindelijk is de smartphone gevoelig voor krassen. Maar dat zijn allerlei smartphones, dus dat mag geen verrassing zijn.

Samsung Galaxy S22 slopen

Het zwakste punt van de Galaxy S22 Ultra is niet de telefoon zelf, maar de S-Pen. Het pennetje dat je kunt gebruiken om het scherm te bedienen. Net als met een reguliere balpen breekt de YouTuber de S-Pen eenvoudig in tweeën. Je kunt de video hierboven bekijken. In Nederland is de Galaxy S22 Ultra er vanaf 1.249 euro.