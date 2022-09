Is de slimme energiemeter onze redder in nood?

Smart Energy Meter In Kitchen Measuring Energy Efficiency With Figure In Background

Veel huishoudens beschikken over een slimme energiemeter. Toch blijkt dat maar weinig huishoudens gebruik maken van de functies van deze slimme meter. Het is handig je slimme energiemeter te gebruiken om je energiekosten te beperken.

In dit artikel lees je hoe een slimme meter je helpt de energierekening zo laag mogelijk te houden.

Wat is een slimme meter?

Als je een slimme meter hebt in je huis, hoef je bijvoorbeeld zelf niet meer de meterstand op te nemen jaarlijks. De energieleverancier en netbeheerder kan op afstand je digitale meter aflezen. Dit gebeurd 1 keer per jaar tijdens de jaarrekening die moet worden opgesteld, elke maand (12 x in totaal per jaar) om je een inzicht te kunnen geven in je overzicht of wanneer je bijvoorbeeld gaat verhuizen.

Handig om te weten: je slimme meter staat los van je Wifi-netwerk. In plaats van Wifi, wordt er gebruik gemaakt van de GPRS of CDMA. Je kan dit netwerk vergelijken met een soort smartphone die is ingebouwd.

Handig voor de toekomst

Zoals je misschien al hebt gelezen in het nieuws, zijn de prijzen voor elektra en gas ongekend hoog. Veel mensen maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen betalen. Zelfs zo hoog dat per 1 november de energierekening wordt verlaagd door het kabinet. Vanaf 1 januari wordt een prijsplafond ingelast.

Eén van de manieren om je slimme meter te gebruiken, is door in te stellen dat elektriciteit wordt gebruikt wanneer vraag en aanbod het meest gunstig is. Laat bijvoorbeeld je wasmachine draaien als er veel stroom op voorraad is. Ook kan je live het verbruik zien met behulp van een app.

Ga op zoek naar de grote stroomverbruikers

Met de slimme meter is het mogelijk je verbruik in te zien op een handige app. Deze app geeft je inzicht in je grootste stroomverbruikers. Het gaat vooral om douchen en verwarmen. Om energie te besparen wordt geadviseerd kouder te douchen of een waterbesparende douchekop aan te schaffen.