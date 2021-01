Is de Xiaomi Redmi Note 9T de goedkoopste 5G phone ooit? - Apparata

Xiaomi-submerk Redmi kondigt de Note 9T 5G aan voor de rest van de wereld. Dit is zonder meer een van de goedkoopste 5G smartphones op de markt.

Na een beperkte release in China zijn wij nu aan de beurt voor de Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Zoals altijd is het een complete rommel wat betreft namen bij de Redmi-spin-offs; dit is namelijk de Redmi Note 9 5G maar dan voor de internationale markt. Eerder kwam de Pro in India uit als de Mi 10i 5G. Hoe dan ook, deze budget phone heeft een bijzondere feature, namelijk 5G.

Xiaomi Redmi Note 9T is 5G budgetbeest

5G cellulaire technologie is vooralsnog vooral weggegeld voor premium smartphones. Maar naast een nieuwe goedkope 5G processor van Qualcomm komen ook andere merken langzaam met goedkopere 5G smartphones. Zo ook Xiaomi dochterbedrijf Redmi met de Note 9T 5G.

De Note 9T wordt aangedreven door een Dimensity 800U processor, komt met 4GB RAM en 64 of 128GB opslagruimte (uitbreidbaar). Het toestel komt met een solide 5000mAh batterij, al kun je maar met maximaal 18W opladen.

Overigens is die batterij meer dan nodig, gezien het LCD display 6.53-inch groot is (2340×1080 pixels). Wat betreft camera-setup is de Remdi Note 9T ook behoorlijk solide. Met een 48MP hoofdcamera, 8MP ultra-wide en 2MP macro krijg je een veelzijdige setup. Voor selfies gebruik je een 13MP punch-hole camera.

Maar wat kost dat pakketje bij elkaar? In totaal een schappelijke prijs van €229. Daarmee is het een van (of zo niet, de) meest goedkope 5G smartphone beschikbaar. Mocht je opzoek zijn naar een mooie budgetphone maar heb je geen interesse in 5G, dan heeft Xiaomi dezelfde smartphone met een extra camera, Snapdragon 662 zonder 5G. De gewone Redmi 9T gaat voor 169 euro over de toonbank.