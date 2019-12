Is Deadpool 3 onder Marvel wel een goed idee?

Ryan Reynolds kondigt Deadpool 3 officieel aan, maar is Marvel wel de juiste studio?

Ryan Reynolds, de acteur die Deadpool vertolkt, heeft deze week officieel aangekondigd dat Deadpool 3 in de maak is. Gigantisch nieuws voor de fans, maar er zit een kleine connotatie aan. Deadpool 3 zal gemaakt worden door een nieuwe studio genaamd Marvel. En dat de gigant de leiding neemt over Deadpool is niet per se goed nieuws.

Laten we wel wezen, Deadpool 3 is een hele toffe verrassing. Reynolds onthult de informatie tijdens een talkshow (hieronder te zien vanaf 9:22). Volgens hem is het team nu aan het werken aan Deadpool 3 maar ze zijn wel verhuisd naar ‘de grote jongens’. Goed nieuws voor de bankrekening van Reynolds en Disney, maar wellicht niet voor de fans.

Disney nam distributeur 20th Century Fox na een lange aanloop begin dit jaar over en dat betekent dat de hele X-Men-franchise nu bij Marvel hoort. Op zich geen slecht nieuws want de meeste X-Men-films zijn een rommeltje vergeleken met Marvel’s belachelijk succesvolle kaskrakers. Deadpool was daarbij een uitzondering.

Maar met het toetreden van antiheld Wade Wilson in het Marvel Cinematic Universe (MCU) kan daar verandering in komen. De belangrijkste reden is de R-rating van Deadpool. Het mag namelijk gezegd worden, voor een concept dat zo om geweld draait, is het MCU belachelijk kindvriendelijk. Nu ben ik altijd een fan geweest van harde en brute films, maar voor Deadpool is dat geen smaak ding. De antiheld móet grofgebekt en absurdistisch gewelddadig zijn. Zo niet, dan klopt de essentie van hem niet.

Kortom, Marvel moet een nieuwe stap zetten, want de comicbook-gigant heeft tot nu toe eigenlijk geen enkele R-rated film gemaakt sinds de Blade-trilogie. Logan werd wel mede geproduceerd door Marvel maar werd nog onder 20th Century Fox uitgegeven. Als ik me niet vergis draagt alleen de The Punisher-serie op Netflix recentelijk de R-rating tussen allerlei kindvriendelijke kaskrakers.

Het wordt dus spannend of Marvel ook deze grofgebekte antiheld gaat censureren of niet. De kans is daarentegen groot dat Reynolds zelf niet zal meewerken aan de 12+ Deadpool. En deze serie staat of valt met de Canadese acteur.

