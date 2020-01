Is dit de achterkant van de Xbox Series X?

Daarmee weten we direct meer over de connectiviteit.





In december 2019 presenteerde Microsoft officieel de Xbox Series X. De presentatie was, logischerwijze, vooral gericht op het uiterlijk als geheel en de te verwachten prestaties.

Technici onder ons zijn natuurlijk ook benieuwd naar de achterkant omdat we daar kunnen zien welke poorten er voor connectiviteit zijn of worden ingebouwd. Tot nu toe was daar weinig duidelijkheid over, maar eerder vandaag lekten er twee afbeeldingen via Twitter.

Aangezien de gebruiker niet heel bekend is en de herkomst van de afbeeldingen onduidelijk wordt het tijd om naar het zoutvat te grijpen om te zien hoeveel korrels zout we toe moeten voegen. De meeste mensen die reageren houden het erop dat het hier gaat om de achterkant van een van de protoypes voor ontwikkelaars.

Daarmee lijkt het aantal poorten redelijk vast te staan aangezien het weinig zin heeft om ontwerpers op pad te sturen met de huidige configuratie en daarna heel veel technische input te veranderen.

Op de foto zien we dat de Xbox Series X, als hij op deze wijze wordt opgeleverd naast één USB-poort aan de voorkant ook twee USB-poorten aan de achterkant krijgt.

Verder zien we dat de HDMI-ingang zoals verwacht verdwenen is. Wel zien we één HDMI-uitgang, die naar verwachting ook geschikt zal zijn voor HDMI 2.1. Verder zien we een SPDIF optical. Deze wordt gebruikt om optimaal audio door te kunnen gamen. Ook de onvermijdelijke ethernet-aansluiting is makkelijk te herkennen, evenals de 8-vormige stroompoort, die ook opXbox One X is ingebouwd. Er blijft dan nog één grote poort over. Hiervan is het gebruik nog niet bekend of toegelicht. Men vermoedt dat deze gebruikt kan worden voor debugging, maar op de details/bevestiging moeten we nog wachten.