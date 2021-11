Is dit de échte reden waarom GTA 6 er nog niet is?

GTA 6 laat nog altijd op zich wachten, maar hoe komt dat eigenlijk? We hebben misschien wel het antwoord voor je.

Er is maar één gameserie ter wereld dat zo’n hype kan neerzetten als GTA. Al jaren speculeert men er op los. En dan hebben we het over het nieuwste deel, Grand Theft Auto 6. Na GTA 5 in 2013 is het akelig stil rondom de nieuwste titel. Iedereen weet wel dat deze in ontwikkeling is, maar hoe de vorderingen zijn?

Take Two en Rockstar Games houden de lippen op elkaar. Over het bestaan van GTA 6 zeggen ze niet eens wat. Toch hebben we nu een kijkje in de keuken gekregen via een insider. Althans, daarover bericht Chris Liberty van het Franse Rockstar Mag. Op basis van bronnen zegt hij dat GTA 6 zich in een complete chaos van ontwikkeling begeeft. Dat klinkt ernstig.

Ook zegt hij dat GTA 6 het meest chaotische project is waar Rockstar ooit mee is bezig geweest. En dat klinkt niet eens zo heel gek. We zijn acht jaar na de release van GTA 5. Normaal gesproken zouden we rond deze tijd wel wat te horen hebben gekregen over een opvolger. Niets van dat alles. Dikke kans dat GTA 6 enorme vertraging heeft opgelopen. Het zijn aannames, dat moeten we er wel bij zeggen.

Het zou zelfs zo ernstig zijn dat Rockstar al meerdere keren de verhaallijn van GTA 6 heeft aangepast sinds 2019, aldus Liberty. GTA 5 was het meest complexe deel van de serie tot nu toe. Met drie verhaallijnen die zich paralel afspeelden in Los Santos. Natuurlijk wil Rockstar er nog een schepje bovenop doen met het zesde deel. Maar gaat dit ten koste van de ontwikkeling? Het lijkt er wel een beetje op.