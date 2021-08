Is dit de mooiste GTA V stunt tot nu toe?

In het jarenlange bestaan van GTA V en Online hebben we van alles gezien, maar is dit dan de beste stunt tot nu toe?

Oordeel zelf! We hebben het over een stunt, gedeeld op het YouTube-kanaal Hazardous. De YouTuber had de stunt gezien op TikTok en wilde het zelf nadoen in GTA Online. Maar wel op een uitmuntende manier. En dat is gelukt!

Volgens de YouTuber is het de mooiste stunt die hij tot op heden heeft gedaan. We geloven hem, want als je kijkt naar het werk dat in deze stunt heeft gezeten kun je niet anders dan je petje afnemen. Hier zijn ongetwijfeld vele pogingen aan vooraf gegaan. Enkele pogingen zie je ook in het filmpje.

Bovendien komt in de video een stukje uitleg van de maker. Het is een zeer exacte operatie. De snelheid moet goed zijn, het voertuig moet de goede snelheid behalen en je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben. Al die factoren kwamen samen en maken dit de meest precieze stunt ooit die we in GTA hebben gezien. Of het ook de gaafste is, dat valt te betwisten. Het is in elk geval bijzonder dat het gelukt is.

Dit najaar kun je in 4k en 60 fps zelf losgaan in de wereld van GTA V. Dan verschijnt de titel namelijk op de PlayStation 5 en Xbox Series X.