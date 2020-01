Is dit de nieuwe PlayStation 5?

Het zou zomaar kunnen.





Eind dit jaar onthult Sony de gloednieuwe PlayStation 5. Een nieuwe console waar menig gamer enthousiast van gaat worden. Dat, of de nieuwe Xbox natuurlijk. Of hou je het toch liever bij de PC?

Hoe de nieuwe PlayStation 5 eruit gaat komen te zien is op dit moment nog niet bekend. Wellicht dat we voortijdig de PS5 te zien krijgen, want via een forumdraadje op 4Chan is deze foto verschenen dat de PlayStation 5 moet voorstellen. Of in elk geval het ontwerp dat Sony gaat gebruiken.

Net als de PlayStation 4, is het design hoekig te noemen. Wat opvalt is een flinke uitsnede in het midden van de console. Op geen enkele mogelijke manier is te verifiëren of dit inderdaad het echte werk is, dus voor nu nemen we het nieuws vooral met een korreltje zout.

De nieuwe PlayStation 5 verschijnt rond de feestdagen in december. Ook Microsoft komt rond die periode met een nieuwe Xbox.