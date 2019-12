Is dit de opvolger van de Samsung Galaxy Fold al? [video]

Twijfel alom, maar hij lijkt wel erg op de beelden die Samsung vrijgaf.

Hoewel we gisteren pas konden bevestigen dat de Samsung Galaxy Fold ook in Nederland beschikbaar zal zijn wisten we al langer dat Samsung bezig is met één of meerdere opvolgers. Hierin is Samsung al lang duidelijk. Enige tijd geleden gaf Samsung namelijk onderstaande video vrij waarin ze haar visie op opvouwbare smartphones deelde.

Nu de eerste Samsung Galaxy Fold pas in januari in Nederland in de winkel zal liggen lijkt het logisch dat de eventuele opvolger(s) ondanks eerdere geruchten nog even op zich laten wachten. De verwarring was dan ook groot toen op het Chinese Weibo plotseling foto’s opdoken van een onbekende smartphone die verticaal in plaats van horizontaal open klapt. Hoewel de Chinese publicatie niet vermeldt welke smartphone we zien is het volgens insiders zoals de bekende Samsung-watcher Ice Universe wel duidelijk dat we hier de Samsung Galaxy Fold 2 zien.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Naast de titelfoto’s verschenen er vanaf hetzelfde Weibo-account nog meer foto’s. Deze zie je hieronder.

Hoewel het duidelijk is dat de foto’s voor een groot deel overeen komen met de concepten die Samsung in haar filmpje deelt is er ook een groep kenners die twijfelt. Met name hetgeen zichtbaar is over de camera-opstelling (een dual camera). Immers, eerder ging het gerucht dat ook de volgende Samsung Galaxy Fold voorzien zou worden van de 108MP camera-sensor die voor de Samsung Galaxy 11-lijn wordt ingezet. Daar is echter sprake van 5 camera’s.

Aan de andere kant gaat het gerucht dat de volgende Samsung Galaxy Fold beduidend vriendelijker geprijsd zal zijn dan de eerste opvouwbare smartphone. Met een dual camera waarbij de 108 MP hoofdcamera ondersteund zou worden door een zoomsensor die tot 5 maal in kan zoomen zou men volgens kenners op een budgetvriendelijke wijze toch een zeer sterke camerabeleving kunnen creëren. Dat brengt direct een dilemma voor de Samsung-liefhebber die een opvouwbare smartphone wil. Bestelt men de dure variant in de voorverkoop of wacht men op meer nieuws over een eventuele budgetvariant? Insiders verwachten namelijk dat Samsung tijdens de presentatie van de 11-serie in februari ook meer loslaat over de volgende stappen op het uitvouwbare pad.

Bron: The Verge

Beelden: 王奔宏 via Weibo