Is dit de reden waarom GTA 6 op zich laat wachten?

Heeft Grand Theft Auto 6 gebrek aan creativiteit?





Rockstar Games is de uitgever van veel populaire games zoals ‘Red Dead Redemption’ en ‘Max Payne’. ‘Grand Theft Auto’ is wellicht de meest succesvolle uitgave van het inmiddels beursgenoteerde bedrijf. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door de broers Sam en Dan Houser.

Grand Theft Auto 5 is al jaren een kassucces en de geruchten over een opvolger, Grand Theft Auto 6 doen al lang de ronde. Toch hult Rockstar Games zich voortdurend in stilzwijgen over GTA 6, waarvoor de voorbereidingen volgens sommigen al in 2014 startten.

Aangezien Rockstar Games inmiddels beursgenoteerd is moet zij belangrijke mutaties in het bestuur melden. Analisten spotten dan ook recent de melding dat mede-oprichter Dan Houser het bedrijf op 11 maart 2020 zal verlaten.

Dan, die als vice-president en eindverantwoordelijke voor de creatieve kant van het proces volgens het bedrijf input had in iedere uitgebrachte game tot nu toe, was al sinds het voorjaar van 2019 met verlof. Dit verlof is nu dus uitgemond in een definitief vertrek.

Het bedrijf reageerde met een statement waarin zij bevestigde dat Sam als CEO aanblijft en Dan bedanken en succes wensen. Mededelingen over de invulling van de creatieve verantwoordelijkheid en/of benoeming van een nieuwe creatieve eindverantwoordelijke werden echter niet gedaan.

Men verwacht dan ook dat daar wel eens de oorzaak kan liggen voor de stilzwijgende houding van Rockstar over Grand Theft Auto 6. Immers, het paradepaardje kan zich geen misstappen veroorloven en creatieve verantwoordelijk is dan ook onmisbaar voor het uitbrengen van een nieuwe release.

Wij wachten dan ook met spanning de vervolgstappen af.

Bron: The Verge

Afbeelding: Rockstar Games