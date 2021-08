Is dit een Google Stadia Pro deal die wel de moeite waard is?

Google Stadia Pro geeft je maandelijks allemaal gratis games en dat alles kun je nu gratis bij YouTube Premium krijgen. Nou, waarom niet?

Google heeft met gamestreamingdienst Stadia een hoop gepionierd, maar kwam zelf nooit echt van de grond. Om het product toch aan de man te krijgen, biedt Google regelmatig stevige deals aan. Eind vorig jaar kon je bijvoorbeeld een gigantische bult tech bij Cyberpunk 2077 cadeau krijgen. Ook nu kiest Google voor een hoop gratis spullen, maar dan bij een ander soort abonnement: YouTube Premium.

Google Stadia Pro bij YouTube Premium

Als er één service op het internet is waar continue bespottende memes over gemaakt worden, dan is het wel YouTube Premium. De service biedt voor €6,99 per maand advertentieloze video’s aan. Ook kun je ermee video’s op de achtergrond afspelen, filmpjes downloaden en nog veel meer. Toch lijkt dat abonnement totaal niet te leven onder YouTube-kijkers.

Maar het bedrijf (dat van Google is) komt nu met een sappige aanbieding. Iedereen die YouTube Premium heeft of aanschaft, krijgt er drie maanden gratis Google Stadia Pro bij, zo laat Google weten. YouTube Premium heeft een proefperiode van een maand en ook dat geldt voor de aanbieding.

Het lijkt er dus op dat je met andere woorden gratis drie maanden Stadia Pro kunt krijgen als je YouTube Premium uitprobeert. Daarmee bespaar je drie keer €9,99! Maar wat krijg je ervoor terug? Google Stadia Pro geeft afnemers iedere maand een handjevol gratis games om te streamen. Vergelijkbaar met Xbox Live of PlayStation Plus, kun je die games claimen en onbeperkt spelen (mits je het abonnement houdt).

Kortom, voor iedereen die YouTube Premium toch al eens wilde proberen of juist gratis games wil innen via Stadia, is dit een solide aanbieding. Je kunt de gratis drie maanden tot en met begin 2022 claimen.