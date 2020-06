Is dit het geheime wapen van de iPhone 12?

Apple moet met echte vernieuwingen komen om met de iPhone 12 te overtuigen. Gaat snelladen voor de iPhone 12 het geheime wapen zijn?

Het begint bijna een soort afstrepen te worden. Wat hebben Android smartphones wel wat iPhones niet hebben. Kopieëren, plakken en klaar. Het klinkt lullig, maar in de praktijk is het soms wel zo. Ook de iPhone 12 lijkt iets te krijgen wat Android telefoons al jaren kennen: namelijk snelladen.

Diverse high-end Android smartphones kunnen -uit de doos- 30, 40 of zelfs 60W snelladen. Dat betekent in de praktijk dat je toestel in een kwartiertje voldoende is opgeladen om er de hele dag tegenaan te kunnen. Voor de iPhone 11 levert Apple nog een 5W lader. Met de iPhone 12 lijkt Apple te gaan kiezen voor snelladen als nieuwe standaard. Volgens 9to5Mac komt de smartphone met een 20W adapter.

De oplader is stiekem gefotografeerd door Twitter-gebruiker Mr-white. Op de foto is de Amerikaanse lader te zien. Snelladen is niet het enige nieuwe voor de iPhone 12 dat de koper meteen gaat merken. Eerdere geruchten wezen erop dat de iPhone 12 de eerste iPhone zal zijn zonder meegeleverde Earbuds. Normaal krijg je altijd een setje bedrade oortjes mee in de doos met de aanschaf van een nieuwe iPhone.