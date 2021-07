Is dit hoesje voor je MagSafe oplader compleet nutteloos? - Apparata

Ja, het bestaat: een lederen hoesje voor je MagSafe oplader. Stijlvol, maar is het niet volkomen nutteloos?

De onthulling van de iPhone 12 gaf gebruikers een nieuwe optie: draadloos opladen met MagSafe. Draadloos opladen kan al vanaf de iPhone 8, maar met MagSafe plakt je telefoon aan de draadloze oplader met een magneet. Handig op een aantal manieren, waaronder dat je je telefoon gewoon kunt oppakken tijdens het opladen. Ook onheilspellend gezien dit de Lightning-poort min of meer overbodig maakt, maar dat is voor een andere keer.

MagSafe oplader

De omstreden beslissing van Apple om geen volledige oplader meer in de doos te stoppen, zorgt wel voor een keuze. Kies je voor ‘gewoon’ een oplader met Lightning-aansluiting, of koop je een nieuwe MagSafe oplader? Mocht je voor dat laatste hebben gekozen, dan is er nu een ideale accessoire voor jou. Tenminste, hij bungelt een beetje tussen geniaal en oliedom in.

Hoesje

De firma Nomad verkoopt al een breed scala aan lederen accessoires. Hoesjes, bandjes voor je Apple Watch en zelfs een hoesje voor je AirPods (Pro). Daar komt nu een lederen ‘hoesje’ voor je MagSafe oplader bij. Zoals je kunt zien op bovenstaande afbeelding is dat dé manier om je iPhone aan zijn MagSafe oplader bijpassend te krijgen met je overige Apple-gear.

Bijpassend

Op zich geinig als je het leren hoesje voor je iPhone al hebt, maar verder lijkt het lederen MagSafe hoesje meer een gimmick dan bescherming. Maar goed, wel lekker bijpassend bij de rest van alle Nomad-accessoires dus. Tot dusver alleen handig als je een iPhone 12 met MagSafe-functionaliteit hebt en veel meer dan een soort uit de kluiten gewassen Droste-chocolaatje is het ook niet. Bescherming is altijd goed, maar de MagSafe oplader lijkt sowieso al een redelijk robuust ding te zijn.

Of je dit ziet zitten of inderdaad een beetje het nut aan het zoeken bent, dat moet je zelf uitmaken. In ieder geval kun je het lederen MagSafe hoesje bestellen bij Nomad. Dat gaat je 24.95 dollar kosten. Je kunt kiezen uit zwart en bruin.