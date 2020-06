Is dit LG scherm de toekomst van de bioscoop?

Het scherm in een LG bioscoop is op bijna ieder vlak beter dan een traditioneel cinemascherm. Maar zitten filmliefhebbers daar op te wachten?

Popcorn, rood tapijt, een imposante lobby en heerlijke diepe stoffen stoelen. De magie van de bioscoop kent vele facetten. En natuurlijk mogen we dan de liefkozende bijnaam ook niet vergeten: het witte doek. Dat iconische stukje bioscoop wordt nu door LG vervangen. Dat de bijnaam ‘het gigantische LED scherm’ ook zo pakkend is, lijkt onwaarschijnlijk. Desalniettemin zou het de toekomst van het filmtheater kunnen zijn. Zo werkt het.

LG maakt bioscoopscherm

In een persbericht onthult LG een gloednieuw scherm aan. In samenwerking met een bioscoop in Taiwan lanceert LG de “LG LED Cinema Display technology featuring Dolby’s cinema server solution en Dolby Atmos immersive audio.” Het gigantische LED display is modulair en in de betreffende bioscoop heeft het een omvang van 14 bij 7 meter.

Met een resolutie van 4096×2160 (623-inch) levert het kraakhelder beeld met een bijkomend voordeel. Zoals we in dit artikel in detail uitleggen, kan bijvoorbeeld een OLED TV individueel pixels aansturen. Hetzelfde geld voor het scherm van LG. Het contrast wordt met andere woorden aanzienlijk hoger dan dat je gewend bent. Ook de helderheid krijgt steroïden toegediend door het scherm.

Traditioneel gezien gebruikt een bioscoop een projector die, net als een backlight van een LCD TV, altijd licht uitzendt. Bij LG’s bioscoop-technologie is dat niet het geval. Hierdoor is zwart ook echt zwart. En licht is echt licht omdat de lampjes zelf licht uitstralen, een plaats de reflectie van de projector.

Samsung doet hetzelfde

Ruim 2 jaar geleden schreven we dat ook Samsung een bioscoopscherm heeft gemaakt. De landgenoten van LG gebruiken een vergelijkbare technologie. Voor de installatie in Taiwan gebruikt die laatste maar liefst 176 TV-modules om een gigantisch bioscoopscherm te produceren.

Is dit de toekomst

Nu is het ontzettend tof dat de twee Zuid-Koreaanse techmerken de bioscoop willen verbeteren. Maar wil de filmliefhebber dat ook? De bioscoop is in veel opzichten immers een nostalgische plek.

Met dit soort ontwikkelingen moet ik altijd denken aan de hype waarin men voorstellingen wilde laten zien met 60 frames per seconde. Een traditionele film draait op 24 FPS. En wat bleek? Iedereen vond 60 frames er ‘nep’ uitzien. Het ‘soap opera effect’, zo wordt het ook wel genoemd.

Kortom, wat betreft films is het soms misschien beter om conservatief te zijn dan vooruitstrevend. Of dat in het geval van LED display vs projector ook zo is, dat moet nog blijken. Momenteel zijn deze high-tech cinemas nog uitzonderlijk dun bezaaid. Mocht het ooit voeten aan de grond krijgen, dan zijn LG en Samsung hoe dan ook pioniers.