Is dit Musk’s Masterplan deel 3?

Voorbeeld van een plan, niet het plan van Musk

Elon Musk twittert lekker door en hij plaatste een bericht dat hij bezig is met zijn Masterplan 3.

De rijkste man ter wereld weet wel hoe hij aandacht moet krijgen. Dat doet hij vaak met het plaatsten van een Tweet. Nu ook weer, de miljardair-ondernemer deelde een bericht op Twitter. Hij zei dat hij “werkt aan Masterplan Deel 3”, zonder meer details te onthullen.

Working on Master Plan Part 3 — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2022

Musk’s Masterplan 3

Lekker onduidelijk en vaag. Dit terwijl Musk altijd heel direct is, vaak tot ongenoegen van veel mensen. Hij probeert hier aandacht te genereren over iets nieuws. Maar wat het is, dat is onduidelijk. Er gaan echter wel veel geruchten dan hij de luchtvaart in zou willen gaan. Een Tesla-vliegtuig dus.

In reactie daarop beweerde Adam Jonas, de belangrijkste analist van Morgan Stanley voor alles wat Tesla te maken heeft, in een onderzoeksnota die is gerapporteerd door MSN: ‘Naar onze mening is de kans dat Tesla uiteindelijk geen producten en diensten aanbiedt aan de eVTOL [elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen]/UAM [urban air mobility]-markt klein. De potentiële overdraagbaarheid van vaardigheden en netwerkaangrenzen zijn te sterk om te negeren’.

Musk zit natuurlijk al in de ruimtevaart. Veel experts zeggen dan ook dat het een kleine stap is om naar de luchtvaart over te stappen. De vraag is of dit ook echt zo is.

Tesla-vliegtuig

Als Tesla een vliegtuig gaat maken, dan zal het elektrisch zijn. Daar zit dan ook de moeilijkheidsgraad. Elon Musk vertelde TechCrunch al in in 2008 dat “een elektrisch vliegtuig alleen maar haalbaarder wordt naarmate de batterijtechnologie verbetert.”

In een aflevering van de podcast van Third Row Tesla, vroegen interviewers Elon naar zijn plannen om in 2020 de luchtvaart in te gaan. Elon antwoordde: “Nee. Ik denk dat het ongelooflijk moeilijk is om een ​​vliegtuig in productie te nemen en wereldwijd aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Het is heel moeilijk… Het kost enorm veel moeite om een ​​van deze dingen te doen, dus je kunt ze niet allemaal doen.’ Hij heeft natuurlijk heel veel geld om dit op poten te zetten, maar het grootste probleem is dat de batterijen nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn en dat er simpelweg niet genoeg slimme mensen zijn die hij kan aannemen om dit te realiseren. Het derde Masterplan is waarschijnlijk dus iets anders…