Is een stukje papier dé oplossing van het Switch Joy-Con probleem?

Zelfs de Consumentenbond heeft een zaak aangespannen over deze zaak. De oplossing met een stukje papier voor het Switch Joy-Con probleem kan toch niet zo simpel zijn?

De Nintendo Switch is een fantastische console voor het hele gezin. Het apparaat heeft echter één achilleshiel. Dat zijn de Joy-Cons. De Joy-Con heeft een wereldwijd probleem en is ook bekend bij Nintendo. Meerdere consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse consumentenbond, hebben de zaak onder de aandacht gebracht bij Nintendo. Het probleem zit hem in het feit dat de controllers na een tijdje kunnen gaan driften. Oftewel dat de controllers input geeft in een game, waar je zelf niet om hebt gevraagd. Super frustrerend natuurlijk.

De oplossing is echter heel simpel. Althans, als we de claim van YouTuber Victorstk mogen geloven. Volgens hem zit de oplossing in een stukje papier. Een klein stukje papier in de Joy-Con controller zou het probleem moeten oplossen. Opgehoopte stof zou een deel van het issue zijn. Met een stukje papier voorkom je ongewilde input, aldus de videomaker in het filmpje op YouTube.

Een andere tijdelijke oplossing is elke keer de stof verwijderen. Maar dan blijf je bezig en feit blijft dat Nintendo niet goed heeft nagedacht over het design van de Joy-Con, want een dergelijk probleem zou niet mogen gebeuren op zo’n grote schaal. Check de video hieronder om het zelf eens uit te proberen. Wellicht is het Joy-Con probleem dan toch opgelost.