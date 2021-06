Is Ethereum dé Bitcoin-killer? - Apparata

Ethereum zit Bitcoin op de hielen, maar is het de Bitcoin-killer die zoveel mensen denken dat het is…

Bitcoin is natuurlijk zowat het uithangbord van de cryptocurrencies. Bijna iedereen kent de munt en bijna iedereen kent wel iemand die er in heeft geïnvesteerd. Maar de munt heeft concurrentie van een hele goede andere munt: Ethereum.

Ethereum. De Bitcoin- killer?

Als je kijkt naar de waarde van Ethereum is het de tweede grootste digitale munt. De marktkapitalisatie van Ethereum is op het moment van schrijven een goede 295 miljard dollar. Bitcoin staat op 690 miljard dollar. Daar zit dus nog wel een groot verschil in. Maar volgens diverse experts hoeft dat niet in de weg te staan, Ethereum kan de stap maken om nog groter te worden. Dit schrijft de Amerikaanse bank Goldman Sachs. De bank zegt dat Ethereum een grote kans heeft om Bitcoin te overtreffen als de dominante opslag van waarde.

Ook een andere bekende econoom gaf vorige week aan dat deze kans er best in zit. Nouriel Roubini zei namelijk dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. Tevens wordt het niet ondersteund door enig onderpand en is het geen wettig betaalmiddel. Tegelijktijdig is Ethereum het standaard betaalmiddel geworden in de wereld van onder andere NFT’s. De munt heeft hiernaast een veel hogere transactiecapaciteit per seconde dan alle andere munten. “Naarmate het gebruik van cryptovaluta bij DeFi en NFT’s steeds gangbaarder wordt, zal ether zijn eigen first mover-voordeel opbouwen in toegepaste cryptotechnologie”, schrijft Goldman.

Verdere voordelen

Goldman Sachs beschrijft verder in het rapport dat Ethereum ook de potentie heeft om een grote positie te verkrijgen als het gaat om veilige informatieopslag. Aan de informatie kan een token gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om er handel mee te drijven.

“Dit is een kleine vooruitblik op het daadwerkelijke gebruik van ether in de praktijk”, aldus Goldman. De zakenbank denkt dat Ethereum een belangrijke rol kan spelen bij de veilige opslag van medische gegevens, die vervolgens verkocht kunnen worden aan farmaceutische bedrijven. Om maar een voorbeeld te noemen.

“Ethereum heeft het voordeel dat het gedecentraliseerd is, in plaats van de cloudoplossing van bedrijven als Microsoft. Dit kan mogelijk een oplossing bieden voor problemen over het delen van persoonlijke gegevens”, legt de bank verder uit. Een veelbelovende munt dus, waar we ongetwijfeld nog meer over gaan horen.