Is FIFA straks een 18+ game?! - Apparata

Om jongeren en kinderen beter te beschermen is de kans aanwezig dat een game als FIFA straks 18+ gaat worden in Duitsland.

In tegenstelling tot Nederland, zijn ze in Duitsland ontzettend streng als het gaat om games en de inhoud daarvan. Soms kan het zijn dat je hier in Nederland een game met een expliciete scène kunt spelen, maar een Duitse versie van het spel niet.

In de huidige wereld van (online) games zijn de zogenaamde loot boxes een bekend verdienmodel. Vooral EA Games is een bekende partij die niet vies is van deze manier van geld verdienen. Loot boxes zijn in-game items die tegen betaling van echt geld opengemaakt kunnen worden. Ze zijn ook te vinden in games die voor kinderen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voetbalspel FIFA.

Wat het Duitse parlement betreft krijgt een game met loot boxes zoals FIFA een 18+ stempel opgedrukt. Enerzijds is het een manier om kinderen en jongeren te beschermen. Anderzijds is het een ontmoediging voor ontwikkelaars om loot boxes niet langer toe te passen in een spel. Want FIFA met een 18+ label zou draconische gevolgen kunnen hebben voor de verkopen van de games.

De eerste stap is inmiddels gezet. In Duitsland is een wetsvoorstel aangenomen omtrent dit onderwerp. (via Der Spiegel)