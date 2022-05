Is het een fiets, een boot, een driewieler of een camper?

BeTriton

Het is het allemaal! Dit apparaat kan alles, dus laat de zomervakantie maar komen.

Je moet wel een beetje van het buitenleven houden en niet teveel waarde hechten aan luxe. Heb je dat niet, dan is deze camper ideaal om mee op vakantie te gaan. De polymorfe driewieler, voorheen Z-Triton genoemd, werd bedacht en gemaakt door Aigars Lazuis, ontwerper en ondernemer, die het toerfietsen wilde upgraden. En een duurzame oplossing wilde vinden voor die-hard reizigers die alles willen.

BeTriton

Camper

Duurzaam, dat betekent dat hij beschikt over een elektromotor met interne versnellingsnaaf met trapondersteuning. Aangedreven door een lithium-ionbatterij kan hij 50 km rijbereik op de weg leveren. Dit komt tevens door de zonnepanelen op het dak. Wil je even dobberen of moet je een meer oversteken? Geen probleem.

Overschakelen van land- naar watermodus zou supersnel en gemakkelijk zijn. Je hoeft alleen maar met de BeTriton over een watermassa te rijden, de wielen van de fiets op te tillen, de stabilisatoren op te blazen en te bevestigen. Nog even de eboat-motor uit de cabine te laten zakken en gaan met die banaan.

Verblijf

Als boot kan de BeTriton je tot wel 20 km over het water brengen. En als de motor er mee kapt, dan kan je altijd nog roeien. Dat is overigens ook goed voor je conditie. Je verblijf werkt natuurlijk zowel op land als op het water. Twee personen passen met nog wat bagage passen erin.

Om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken zijn er ook nog wat gave voorzieningen. Denk aan een opklapbare keukentafel, ingebouwde verwarming en koeling, USB-oplaadpoorten, GPS en een geluidssysteem. Ook een optie: je kunt een plant plaatsen op het dak! Gezellig.

Dit alles kan je aanschaffen voor ongeveer 15.000,- euro. Fijne vakantie.