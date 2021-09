Is je iPhone te snel oud? Duitsland vindt van wel

Wat Duitsland betreft is de iPhone te snel een verouderde smartphones. Dat heeft te maken met het beleid van Apple.

Fabrikanten hanteren een limiet aan de ondersteuning van een apparaat. Niet alleen omdat de hardware verouderd, maar ook vanuit financieel oogpunt. Uiteindelijk verdien je weinig aan een klant die jarenlang gratis updates incasseert op het apparaat. Als fabrikant hoop je dat de klant uiteindelijk weer een nieuwe gaat kopen. Dit verhaal gaat op voor de Apple iPhone, met Duitsland dat tegengas geeft.

iPhone in Duitsland

De Duitse autoriteiten zijn van mening dat Apple voortaan zeven jaar lang updates en beveiliging patches uitbrengt voor een nieuwe iPhone. Het voorstel is geopperd door het land tegenover de Europese Unie. Volgens Duitsland zou dit beter zijn voor het milieu. Het voorstel is natuurlijk minder goed voor de portemonnee van Apple.

Met de huidige regelgeving is het zo dat fabrikanten in EU tot vijf jaar updates leveren op smartphones en tablets. Wat Duitsland betreft trekt de EU deze regel door naar zeven jaar.

Het plan klinkt misschien niet eens zo gek. De huidige smartphones zijn een stuk beter in vergelijking met vier of vijf jaar geleden. Als je een beetje zuinig bent kun je gerust zeven jaar doen met een toestel. De batterij zal natuurlijk niet meer zo super werken, maar de camera, processor, opslag en het werkgeheugen van hedendaagse high-end smartphones is dik voor elkaar om vele jaren mee te gaan. (via Heise)