Is mountainbiken iets voor jou?

Liever een ruige fietstocht dan een fietstocht door de stad? Op een racefiets lukt het aardig om sportief onderweg te zijn, maar fietsen op een mountainbike voelt toch net even anders. Lees in dit artikel of mountainbiken bij je past en waar je op moet letten bij het aanschaffen van een mountainbike.

Wat is het verschil tussen mountainbiken en racefietsen?

Twee van de populairste opties voor sportieve fietsen zijn de racefiets en mountainbikes. Het grote verschil bij een racefiets is dat het gaat om snelheid en het maken van veel kilometers. De meeste van dit type fiets hebben een licht gewicht. Je kan een mooie tocht maken op je racefiets bij mooi weer of als het hard waait. Er zijn fanatiekelingen die ook tijdens een flinke regenbui op hun fiets springen.

Als je de voorkeur geeft aan fietsen in de ruige natuur, dan kun je het beste gaan mountainbiken. Fietsen worden speciaal ontwikkeld voor de obstakels en oneffenheden die je tegenkomt buiten. In Nederland worden vooral de singeltracks gekozen om te fietsen. Dit zijn routes speciaal voor de mountainbiker. Check het filmpje hieronder om de sfeer te proeven.

Waar moet je op letten als je een mountainbike wilt kopen?

Wil je na het zien van bovenstaand filmpje een mountainbike aanschaffen? Het kiezen van de juiste mountainbike is noodzakelijk voor een fijne rit. Lees hieronder de 3 belangrijkste punten.

#1 Full-suspension of hard-tail?

Het grote verschil tussen de full-suspension en hard-tail mountainbikes is de prijs. De full-suspension zijn vaak duurder. Dit komt door de nauwkeurigheid bij het ontwerp en de hoge mate van comfort tijdens de rit. De meeste Nederlanders kiezen voor de zogenoemde hardtail mountainbike. Bij deze fietsen ligt de focus vooral op snelheid in plaats van comfort.

#2 Kiezen van de framemaat

Als je een mountainbike aanschaft die perfect bij de lengte van je lichaam past, loop je de minste kans op rug- en nekklachten. Je lichaam krijgt het tijdens de route al zwaar te voortduren door de verschillende klappen die je maakt tijdens. Ons advies is daarom ook om je goed te laten adviseren in de winkel en verschillende proefritten maakt op diverse mountainbikes.

#3 Keuze groepset

Hoeveel je uiteindelijk betaalt voor een passende mountainbike hangt onder andere af van de groepset. De meeste zijn voorzien van een Shimano of SRAM versnellingsgroep, in combinatie met een derailleurketting. Deze groepset is ideaal voor beginners. Wel is het materiaal vaak van iets mindere kwaliteit. Je mountainbike zal dus iets minder lang meegaan.

Onze top 3 favoriete mountainbikes van 2023

Om een keuze uit het ruime aanbod mountainbikes wat gemakkelijker te maken, staan hier onder onze favoriete mountainbikes van 2023.

Cube Analog 2023

De Cube Analog 2023 is de ideale fiets voor de beginnende mountainbiker. Met deze stevige sportieve fiets duik je met plezier de ruige natuur in. Door het aluminium frame zijn er verschillende kabels verwerkt. Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat er vuil in je belangrijke onderdelen. Ook aan de vering is gedacht. Deze Cube beschikt over de Rockshox Judy Silver waarmee de ergste trillingen worden gedempt. De groepset bestaat uit de SRAM SX Eagle, inclusief 12 versnellingen.

Bulls Copperhead 3 29 2022

Met de hardtail Bulls Copperhead 3 29 2022 heb je de perfecte sportieve mountainbike om je favoriete singletracks mee te betreden. De fiets beschikt over een Shimano Deore XT derailleur. Hiermee zijn kwaliteit en nauwkeurigheid gegarandeerd. Daarnaast kun je schakelen tussen de 22 verschillende versnellingen. Ben je de demping zat? Deze is eenvoudig (tijdelijk) uit te schakelen met de lockout.