Is Ripple (XRP) opeens gedoemd om te falen? - Apparata

Ripple (XRP) is een bekende naam onder de altcoins. Maar wat is er aan de hand met de bekende cryptocurrency?

Bitcoin kennen we allemaal. Er zijn echter ook een aantal altcoins die bijna net zo bekend zijn. Ethereum is er zo’n eentje, maar ook Ripple (XRP). Laatstgenoemde munt ligt de laatste tijd onder vuur. Vandaag komt een wel heel harde klap voor de cryptomunt.

Ripple (XRP) onder vuur van SEC

Coinbase heeft aangekondigd Ripple af te stoten van het handelsplatform. Coinbase is een grote crypto exchange, gevestigd in de Verenigde Staten. Reden om afscheid te nemen van Ripple (XRP) is dat het bedrijf achter de munt is aangeklaagd door de SEC. Dat is de Amerikaanse financiële waakhond. De waakhond stelt dat Ripple Inc effecten heeft verkocht zonder de benodigde vergunningen.

Investeerders die handelen met de munt via Coinbase doen er nu alles aan om de munt te verkopen of om deze om te wisselen voor een andere coin. De crypto exchange drukt investeerders op het hart dat dit niet nodig is. Wie XRP bezit op Coinbase kan deze gewoon blijven verhandelen, de ondersteuning stopt niet.

Het resultaat is dat de koerswaarde van Ripple (XRP) keihard zakt. De koers zit al meer dan 7 dagen in een negatief spiraal, met vandaag een daling van meer dan 20 procent. Het is afwachten wat de ontwikkelingen van de SEC gaat zijn.