Is SSL verplicht voor een webshop?

Je kunt niet zomaar een webshop beginnen, daar zijn regels en afspraken voor. Bijvoorbeeld of het wel of niet verplicht is om een SSL certificaat te hebben voor je webshop.

Als je als bezoeker van een online winkel de website opent denk je er misschien niet over na. We hebben het over belangrijke beveiligingen en protocollen achter een website. Als je op een webshop iets gaat bestellen laat jij je gegevens daar achter. Denk aan je mailadres en eventueel je telefoonnummer, maar natuurlijk ook je naam en adres. Het laatste wat je wil is dat die gegevens op de één of andere manier in verkeerde handen komen.

SSL en VPS

Als je zelf een webshop hebt, of op het punt staat om er eentje te beginnen, heb je wat dat betreft vast eens gehoord van de afkorting SSL. Dit staat voor Secure Sockets Lay. In feite betekent dit dat je te maken hebt met een versleutelde verbinding als je een website bezoekt. In gewone mensentaal is het zo dat je veilig op een website kunt surfen. Mocht je daarnaast gebruik maken van een virtual private server (VPS) dan is het mogelijk om daar ook gewoon een SSL op te draaien.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Tegenwoordig is het zo dat een SSL certificaat verplicht is als je een webshop runt. Dat is namelijk opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die wet bestaat al heel lang. Echter is daar later in opgenomen dat websites en dus ook webshops veilig om moeten gaan met persoonsgegevens via SSL. Gelukkig is het beveiligen van je webshop en het regelen van SSL niet zo moeilijk als je misschien denkt. De partij waar jij je website host kan je daar in de meeste gevallen mee verder helpen.