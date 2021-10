IWC horloge en Hot Wheels auto zijn samen fortuin waard

Nu komt het kind in je naar boven. En daar is niets mis mee. Deze IWC horloge en Hot Wheels auto combi.

Als twee merken waar je wel fan van bent samenwerken is de pret twee keer zo groot, nietwaar? Wat dat betreft kan ik een horlogemerk als IWC en Hot Wheels, bekend van de speelgoed auto’s, beiden heel goed waarderen. Beide bedrijven hebben de handen ineen geslagen voor een unieke samenwerking. Het resultaat is een Mercedes-Benz 300 SL uit 1955 op schaal gemaakt met een speciale editie van de IWC Pilot’s Watch Chronograph.

IWC en Hot Wheels

De Mercedes Gullwing is op een schaal van 1:64 gemaakt. Daar passen jij en ik niet in. Het horloge is wel ‘echt’ en kun je mooi om de pols dragen. Het schaalmodel van de auto is echter echt iets bijzonders. Hot Wheels maakt nauwelijks zulke gedetailleerde modellen. Zo kan de Gullwing echt zijn deuren openen en sluiten, zit er een rolkooi in, zijn er racestickers toegevoegd en zijn er genoeg verwijzingen naar de racerij te vinden. Geen half werk dus.

Via veilinghuis Bonhams krijg je de kans om deze IWC en Hot Wheels combi te kopen. Bonhams verwacht een opbrengst tussen de 9.000 en 50.000 pond. Dat is omgerekend tussen de 10.674 en 59.000 euro. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 14.000 pond. De veiling loopt nog minder dan drie dagen. De opbrengst gaat naar het goede doel.