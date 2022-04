IWC pilotenhorloges komen nu in stoere militaire kleuren

IWC

Liefhebbers van keramische horloges – en alle militaire zaken – zullen de vier nieuwe IWC pilotenhorloges waarderen.

De horloges vertegenwoordigen twee van de specialiteiten van het merk. Dat zijn militaire pilotenhorloges en keramische kasttechnologie. Twee van de debuten zijn Top Gun Chronographs in nieuwe kleuren – Woodlands (groen) en Lake Tahoe (wit) – beide met 44,5 mm keramische kast. De andere twee zijn zwarte modellen. Namelijk de Pilot’s Watch Top Gun Ceratanium chronograaf met een 41 mm kast gemaakt van zwart Ceratanium. Maar ook de Big Pilot’s Watch 43 Top Gun, gemaakt van zwart zirkoniumoxide keramiek.

IWC pilotenhorloges

De Woodlands en Lake Tahoe Top Guns zijn geïnspireerd op militaire kleuren. Lake Tahoe is een oefengebied in de buurt van Lake Tahoe. Waar het United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor-programma wintertraining geeft in de besneeuwde bergen rond het meer. De groene kleur Woodlands is geïnspireerd op de groene vliegpakken van de piloten.

“Toen we het in 2007 lanceerden, was Top Gun bedoeld als het meer eigentijdse, prestatiegerichte model in de Pilot’s Watches-collectie”, zegt IWC chief design officer Christian Knoop. Dit jaar wilden we twee dingen doen met de lijn. Het benadrukken dat we een sterke erfenis hebben in het vervaardigen van professionele horloges en onze knowhow op het gebied van keramische technologie demonstreren.

IWC Lake Tahoe

Geschiedenis

‘We introduceerden onze eerste zwart-witte keramische horloges van zirkoniumoxide al in 1986. Dus dit heeft een sterke geschiedenis in het merk’, aldus het bedrijf. Het maken van keramische koffers is geen eenvoudig proces. Elke kleur is het resultaat van een unieke formule en productieproces. Zirkoniumoxide wordt gecombineerd met andere metaaloxiden om het keramiek zijn kleur te geven. Elke tint vereist andere grondstoffen en een duidelijke mengverhouding.