Ja hoor, er is al een gratis Squid Game videogame ripoff!

Afbeeldingen via Dani

Voor iedereen die Squid Game graag zelf wil proberen maar geen zin heeft om echt geëxecuteerd te worden, is deze videogame perfect.

Iedereen weet dat Netflix’ Squid Game een ongekende hit is. Niet gek dus, dat criminelen er met een neppe cryptomunt gebruik van maakten. Nu is er een volgende (niet illegale) ripoff van de hitserie beschikbaar. Een slimme ontwikkelaar bedacht namelijk zijn eigen versie van Squid Game in de vorm van een gratis videogame genaamd Crab Game. Ja, het is zo overduidelijk een ripoff, maar het is tevens verrassend leuk.

Squid Game in videogame vorm

Momenteel heeft Crab Game op Steam bijna 50.000 unieke spelers die hun leven wagen in kinderspellen. Om dat in perspectief te zetten, ken je hitgames Among Us en Fall Guys nog? Hoewel deze spellen al een stuk ouder zijn trekken ze maandelijks nog maar zo’n 15.000 spelers. Kortom, Crab Game is een behoorlijke hit.

Het is daarbij natuurlijk gunstig dat iedereen en zijn moeder Squid Game wel eens zou willen uitproberen zonder daadwerkelijk dood te hoeven gaan, wat een videogame het perfecte medium maakt. Spelers verzamelen zich eerst in een lobby (de slaapruimte uit de serie) en moeten aangeven wanneer ze klaar zijn om te beginnen.

Vervolgens start er een van de 9 spellen in een van de 28 verschillende omgevingen. Er zitten dus ook nieuwe games bij die niet in de serie voorkwamen, uiteraard wel met eenzelfde soort stijl en concept. Iedere keer valt er een deel van de spelers weg, waarna er uiteindelijk één winnaar overblijft; exact zoals in Squid Game.

Gratis, en dat is te zien

De gratis game is daarentegen overduidelijk gratis. Het ziet er werkelijk niet uit, de animaties zijn zeer beperkt en de serverstabiliteit is om te janken. Laat me je daarentegen vooral niet tegenhouden; binnen enkele seconden zit je – als de servers het toelaten – in een game. En dat is het gegarandeerd een waar plezier om de game te spelen.