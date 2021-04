Ja hoor, ook nieuwe Warzone map blijkt een rommeltje - Apparata

Er zijn momenteel meerdere plekken in Warzone’s nieuwe map Verdansk ’84 waar spelers met een glitch onder de map kunnen komen.

Recentelijk maakte Warzone de overstap van Verdansk naar Verdansk ’84 en dat gaf ontwikkelaar Raven Software de perfecte kans om de game goed op te schonen. In plaats daarvan is ook Warzone Verdansk ’84 volledig doorregen met glitch-plekken. Momenteel kunnen we je in elk geval aanraden om Airport en Stadium te vermijden als dat mogelijk is!

Warzone Verdansk ’84 glitch

Momenteel zijn er meerdere plekken in en rondom Airport en Stadium bekend waar spelers onder de map kunnen verdwijnen, zo schrijft PC Gamer. Ze kunnen dan gewoon door alle muren (of vloeren) heen kijken en er zelfs door schieten. Nietsvermoedende spelers worden dus gedood door een onzichtbare speler. In de onderstaande video is zo’n voorval te zien.

Het ergste is nog dat enkele van de glitch-plekken vrijblijvend voor de glitchers zijn. Met andere woorden, ze kunnen er ook weer uit, mocht de cirkel dat forceren. Door verschillende touwen kunnen spelers weer van onder de map naar boven komen. Voorheen was het voornamelijk zo dat geglitchte spelers niet kunnen winnen aangezien ze onder de map zouden sterven.

Vooralsnog heeft Raven Software niet gereageerd op de aanhoudende glitch-problemen met Verdansk ’84, wat Warzone momenteel een rommeltje maakt. Afgezien van de grote hoeveelheid cheaters moet je nu namelijk ook met glitchers dealen. Het blijft aan de gang!

Vermoedelijk worden de betreffende glitches in de komende weken opgelost. Tot die tijd kan het zijn dat je in en rondom de vermelde gebieden (en wellicht ook op andere plekken) door een onzichtbare vijand gedood wordt.