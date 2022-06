Ja hoor, Telegram krijgt officieel betaald premium abonnement

Het zat er al een beetje aan te komen, maar nu weten we officieel dat Telegram een betaald premium abonnement gaat verkopen.

Na een soort van geheime test is het nu officieel: gebruikers kunnen gaan betalen voor Telegram. De berichtendienst worstelt al langer met manieren om geld te verdienen en nu is het moment daar. De ceo Pavel Durov verzekert gebruikers dat alle bestaande functies wel gewoon gratis blijven.

Wat houdt een Telegram Premium-abonnement in?

Durov legt uit dat afnemers van Telegram Premium onder meer extra grote documenten, media en stickers kunnen sturen. Ook zijn er speciale Premium-reacties die betalende klanten op berichten kunnen geven. Maar al die nieuwe functies zijn slechts een soort van premium.

Gratis gebruikers kunnen namelijk al de bovenstaande functies ontvangen van betalende gebruikers. Er ontstaat hierdoor dus geen kloof tussen betalende en niet betalende gebruikers. Ook belooft Durov dat er nieuwe gratis functies blijven worden uitgebracht.

Ergens is de overstap naar een betaald systeem wel logisch, aangezien een steeds verder groeiend aantal gebruikers zoveel mogelijk functies wil hebben. Dat kost Telegram steeds meer serverruimte. En ze hebben niet een geldschieter als Meta om alles te financieren; dat doet het bedrijf allemaal zelf.

Kosten

Over de kosten van een betaald Telegram-abonnement heeft het bedrijf nog niets bekendgemaakt. Volgens onofficiële bronnen wordt het abonnement – dat later deze maand uitkomt – 5 dollar per maand. Wat overigens ook lekte is dat premium gebruikers bestanden tot 4 GB kunnen uploaden en twee keer zoveel kanalen kunnen betreden. Dat is allemaal nog niet bevestigd.