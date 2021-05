Ja! Zo hoort een elektrische auto te klinken - Apparata

Het geluid van elektrische auto’s klinkt niet zo lekker. Maar een ontwerper heeft nu de perfecte geluiden gemaakt voor deze auto’s. Beluister ze hier.

Een veel gehoorde klacht van in ieder geval de autofanaten, is dat elektrische auto’s niet goed klinken. Of in ieder geval, niet zo lekker als hun fossiel aangedreven rivalen. En daar hebben ze een punt: dat stille zoemende geluid is net of als er een stofzuiger langskomt. Porsche heeft de eerste stappen gezet, de Taycan maakt een mooi geluid. Nu heeft een ontwerper en muzikant een buitengewone soundscape gemaakt voor elektrische voertuigen.

Zo hoort het

Ontwerper en muzikant Yuri Suzuki (de naam is toeval) heeft dus geluiden gemaakt voor elektrische auto’s. Dit als onderdeel van een onderzoeksproject. En het klinkt…goed!

Suzuki streeft naar een akoestische omgeving om ‘stille’ elektrische auto’s beter hoorbaar te maken voor de omgeving. Denk hierbij natuurlijk aan voetgangers en fietsers. Maar het moet ook drama (kunnen) zijn, het moeten geen waarschuwingspiepjes zijn. Daar zitten we niet op te wachten.

Geluid elektrische auto

Tevens is het doel van de ontwerper om een emotionele interactieve rijervaring te promoten. Om dat voor elkaar te krijgen, veranderen de geluiden op basis van snelheid, locatie, tijd en de activiteiten van de bestuurder. De conventionele verbrandingsmotor maakt zo’n welbekend geluid, dat iedereen weet dat er een voertuig aankomt. Bij een elektrische auto nog niet. En voor ons chauffeurs is het natuurlijk geweldig als we in een EV kunnen stappen die ook nog eens een vet geluid maakt.

Om dit aan te pakken heeft Suzuki twee verschillende geluiden gemaakt. Let op, dit zijn kunstmatig gemaakte geluiden, het is dus niet echt een elektrische motor. De eerste imiteert het geluid van een traditionele motor met een elektrisch sausje. De tweede draait op een melodieuzere hogere frequentie die erop gericht is voorbijgangers te waarschuwen om hun veiligheid te garanderen. Welke heeft je voorkeur?