Jacht Microsoft-medeoprichter te huur: 1 miljoen per week?!

Nog op zoek naar een leuke plek om je zomervakantie door te brengen? Het voormalige jacht van Microsoft-medeoprichter Paul Allen kun je huren voor een verwachte miljoen euro per week.

Microsoft werd niet alleen door Bill Gates opgericht. Het was een samenwerking met Paul Allen. Maar waar Gates nog vrolijk wandelt op deze aardkloot, is Allen in 2018 te komen overlijden. De medeoprichter van Microsoft was niet zo bescheiden en liet het graag breed hangen. Bijvoorbeeld met zijn bizarre jacht van 126 meter lang.

Aangezien Paul Allen al een tijdje niet meer onder ons is en de familie het jacht niet gebruikte werd het verkocht. De anonieme koper heeft volgens The Guardian maar liefst 235 miljoen euro neergeteld voor het gebruikte jacht. Een enorm bedrag, maar ook een stukje investering. Zo is het de bedoeling dat het enorme slagschip in de huur gaat.

Jacht van Paul Allen te huur

Dit superjacht kun je straks naar verwachting huren voor een miljoen euro per week. Een exacte prijs is niet bekendgemaakt, maar dit zijn de ‘gewone’ huurbedragen voor dergelijke jachten. Een excentriek bedrag, maar je zit dan op één van de grootste jachten ter wereld. En in vergelijking met de aankoopprijs valt de huurprijs wel mee toch? Vermogenden die zwemmen in het geld zullen ongetwijfeld een weekje tot rust willen komen op dit enorme ding. Sterker nog, ik denk dat je een week nodig hebt om alle facetten van dit jacht van Paul Allen te ontdekken.

Fotocredit: Gillfoto via Wikimedia Commons