Jailbreak iOS 13.5 nu uitgebracht en razend populair

Jailbreak voor iOS 14 wordt al ontwikkeld, dus het kat-en-muis spel is weer begonnen.

Apple voert een zware controle uit op toepassingen en apps die ontwikkeld worden voor hun devices en besturingsprogramma. Zonder goedkeuring van Apple krijg je als ontwikkelaar (nagenoeg) geen poot aan de grond. Dit noemen tegenstanders de Apple-gevangenis, oftewel ‘jail’. Zij doen er dan ook alles aan om toch appicaties naar keuze op hun smartphone te krijgen en ontwikkelen programma’s om uit die gevangenis te breken, de zogenaamde jailbreaks.

Jailbreak voor iOS 13.5 inmiddels actief

Eerder deze week kondigden we al aan dat er een jailbreak voor de nieuwste versie van iOS, iOS 13.5 aan zat te komen. Inmiddels heeft de bekende hacker Pwn20wnd bekend gemaakt dat de nieuwste Jailbreak beschikbaar is. Dat de Jailbreak nog steeds populair is blijkt wel uit het feit dat de site waar deze te downloaden is direct down ging door de vele bezoeken.

Kat-en-muisspel met Apple is dus weer begonnen

Wanneer je op de link in het pad onder het bericht klikt begint de Jailbreak inmiddels weer automatisch te downloaden. Apple is hier mordicus tegen en dreigt in de voorwaarden met strenge sancties (verval van garantie, weigeren van hulp etc.) als er als gevolg van het gebruik van zo’n Jailbreak problemen ontstaan. Daarom delen we de link ook niet op de site.

Apple bedreigt niet alleen de gebruikers, maar gaat het gebruik van een jailbreak ook tegen. Dit doet zij onder meer door software-updates uit te brengen. In de hierin verwerkte veiligheids-updates verwerkt men dan software om de zwakke plekken waar een jailbreak gebruik van maakt te dichten. Daarmee zijn software-oplossingen makkelijker te dichten dan wanneer men via de hardware aan de slag gaat. De hardware kan namelijk niet zo eenvoudig vervangen worden. Dat bewees een andere jailbreaker vorig jaar.

(Hardware) jailbreak voor iOS 14 al in de maak?

iOS 14 moet nog worden uitgebracht, maar er zijn inmiddels al hackers die claimen dat zij een ontwikkelaarsversie hebben buitgemaakt. Daarmee kunnen zij dus nu al aan de slag om de ‘ideale’ ontsnappingen uit iOS14 te maken. Gezien de moeite die men doet is het onwaarschijnlijk dat men werkt aan een oplossing die Apple met een simpele software-update weer kan sluiten, dus een hardware jailbreak voor iOS 14 valt zeker niet uit te sluiten.

Bron: Techcrunch