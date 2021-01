James Bond, en ook deze andere films, zijn uitgesteld - Apparata

No Time To Die, de nieuwste James Bond-film, is wederom uitgesteld. Tegelijkertijd zijn er ook andere titels die pas later in de bios verschijnen.

Zolang er een pandemie is, zal ook No Time To Die worden uitgesteld. De film heeft enorm veel geld gekost om te maken en dat kun je niet terugverdienen door de titel uit te brengen op een streamingdienst. Ja, door misschien 20 euro per kijkbeurt te vragen. Maar wie zit daarop te wachten?

James Bond uitgesteld

Het is te hopen dat dit de laatste keer is dat de nieuwste James Bond-film moet worden uitgesteld. No Time To Die zou eigenlijk april 2020 zijn debuut beleven op het witte doek. Dat is alweer even geleden. De hoop is dat de wereld er in oktober 2021 er wat rooskleuriger uitziet. Die hoop is groter dan de vorige keer toen de film werd uitgesteld naar april 2021. Toen kon iedereen op z’n tenen wel aanvoelen dat corona toen nog niet voorbij zou zijn.

Niet alleen de nieuwe James Bond-film is wederom uitgesteld. Ook andere films verschijnen later in de bioscoop dan gepland. Onder andere Ghostbusters en Uncharted lopen vertraging op. No Time To Die heeft 8 oktober als nieuwe datum gekregen. Ghostbusters: Afterlife verschijnt op 11 november en Uncharted is doorgeschoven naar medio 2022.