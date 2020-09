James Bond is keihard terug met No Time To Die (trailer) - Apparata

Foto @DANJAQ LLC / Universal Pictures / MGM



James Bond is terug in de nieuwste trailer van No Time To Die, de laatste James Bond met Daniel Craig.

James Bond-liefhebbers hebben een behoorlijke domper moeten voortduren. De laatste Bond-film met Daniel Craig, No Time To Die, zou in april uitkomen. Het was daarentegen een van de eerste films uit Hollywood die vanwege de corona-pandemie werd uitgesteld. Nu knalt MGM er voor het eerst sinds maanden weer een trailer uit. En daarin zien we voor het eerst de gigantische schaal van de film.

James Bond: No Time To Die nieuwe trailer

De corona-uitbraak stak een stokje voor de nieuwste release van de James Bond franchise. We moesten het dus maanden doen met de eerste trailer. Daarin zagen we alle belangrijke personages; een soepele Bond (Craig), een met littekens bekladde schurk (Rami Malek), een drietal bloedmooie Bond-girls en een hele toffe klassieke Bond-auto.

De tweede trailer laat dezelfde personages zien, maar geeft voor het eerst ook een idee van de toon van de film. Het moge duidelijk zijn, James Bond is in het huidige era geen superspion meer. Hij is een superheld.

In de trailer zien we de in beige geklede Brit van bruggen afduiken, motorcrossen, vliegende auto’s ontwijken en skydiven in een sci-fi zweefvliegtuig. Dat terwijl ook de vrouwen een flinke rol spelen in No Time To Die. Traditioneel gezien is de rol van vrouwen doorgaans dat van lustobject in James Bond-films. De laatste met Craig introduceert daarentegen een nieuwe vrouwelijke ’00’ en een badass Ana de Armas als sidekick.

Release date

Het was al bekend maar de nieuwste No Time To Die trailer bevestigt het nog een keer; de laatste James Bond van deze generatie komt begin november naar de bioscoop!