Japan ontwikkelt grootste drijvende windturbine

Japan is omringd door veel zee, maar deze is wel erg diep. Met de drijvende windturbine kan Japan toch windenergie winnen.

Een bestaande, klein model (2 MW) drijvende windturbine in Frankrijk. Bron Lo83, Wikipedia

Prototype drijvende windturbine voltooid in 2025

Het Japanse energiebedrijf Toda en een team van de universiteit van Osaka zijn begonnen aan de ontwikkeling van de grootste drijvende windturbine ooit. Het experiment zal beginnen als het prototype voltooid is, in 2025. De bedoeling is dat het prototype 15 MW elektriciteit kan opwekken.

Dit is zelfs meer dan de 12 MW die de grootste windturbine op land, de Haliade-X van General Electrics, op kan wekken. De technische eisen aan deze drijvende windturbines zijn hoog. Zij moeten in staat zijn stormen te overleven. Daarom moeten ze goed verankerd zijn op de plaats waar ze zijn aangemeerd. Ook als het even kan moeten de turbines zo onderhoudsvrij mogelijk zijn, omdat onderhoud op zee erg duur en bewerkelijk is.

Computermodellen van drijvende windturbine

In dit stadium richt het team zich vooral op het ontwikkelen van computermodellen om een beter inzicht te krijgen in het kostenplaatje en te kijken hoe snel een dergelijk platform kan worden gebouwd. Ook zal het team kijken naar de manier waarop elektriciteit het beste vanaf de drijvende windturbine naar het Japanse stroomnet kan worden geleverd.

Demonstratiemodel met 200 m lange wieken

In 2024 zullen de ingenieurs demonstratiemodel van de drijvende turbine bouwen, dat 10 MW elektriciteit zal genereren. In 2025 willen ze een turbine bouwen met bladen van elk, schrik niet, 200 m lang. Dat is drie keer zo goed als vergelijkbare windmolens. Volgens schattingen zal een dergelijke turbine tussen de 12 en 15 MW elektriciteit op kunnen werken.

Het is veel duurder om drijvende windturbines te bouwen en te onderhouden, maar de Japanners moeten wel. Er zijn namelijk geen ondiepe zeeën zoals de Noordzee in de buurt van Japan, waardoor de enige optie die overblijft is de windturbine te laten drijven. Drijvende windmolens zijn vooral interessant voor de Japanners, omdat er nu drie keer zoveel zeeoppervlak beschikbaar komt waar ze deze kunnen laten drijven.