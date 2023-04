Japanse gadgets: vreemd, maar handig

Japanners vinden zichzelf een bijzonder volk en inderdaad zijn Japanse gadgets, wel, opmerkelijk. Ook voor ons gaijin (niet-Japanners) zitten er handige dingen bij waarvan je denkt: waarom hebben wij dat ook niet?

Japan is natuurlijk beroemd om de bewust nutteloze uitvindingen, de chindogu. Maar uit de creatieve breinen van de Japanners komen ook best wel handige dingen. Althans: meestal handig…

Japanse gadgets: wastafel

Een Japanse wastafel boven een toilet. Bron: Chaozhou Lingfei Ceramic Co., Ltd. op alibaba.com

Japanse wastafels bevinden zich vaak boven de stortbak van de wc. Dus als je je handen wast, komt het waswater in de stortbak terecht. Een slim systeem, waardoor je water twee keer gebruikt. Dat bespaart natuurlijk het nodige water. Een Japanse uitvinding die net als de fax, buiten Japan ook wel eens populair kan worden.

Japanse Muro draagbare wasmachine

Een wasmachine is niets anders dan een apparaat, waarmee je zeepwater met kleding erin in beweging brengt. Dat kan natuurlijk op een lompe manier, zoals in een voorlader of bovenlader. De Japanse oplossing van de firma Muro voor reizigers is een kleine turbine die het water in beweging brengt. Compact, energiezuinig en makkelijk mee te nemen. Deze Japanse gadget is ideaal voor mensen die op hun hotelkamer de was willen doen, of voor kamerbewoners.

Japanse vinylplatenmaker

Al die tijd al je eigen platenlabel willen beginnen, met een oplage van 1? Beslist ook next level is de Gakken Otona no Kagaku vinylplaatjesmaker. Deze snijdt een groef uit in een onbeschreven vinyl plaatje. Het resultaat is een single die enkele minuten geluid af kan spelen. Je bedient dit opmerkelijke apparaatje via je smartphone. Ook deze gadget vind je op de Japan Trend Shop. Wel een dingetje is dat de gebruiksaanwijzing geheel in het Japans is, maar Google Lens is je vriend.

Japanse gadget lunchbox (bento)

Deze slimme Japanse gadget van het Japanse Thanko vormt een doos met twee bakjes, één voor rijst (gohan) en één voor het groentenmengsel (okazu). Je vult het onderste bakje met rijst en water, het bovenste bakje met de ingrediënten voor het groentenmengsel en de bento gaat vlijtig aan de slag. Binnen een half uur heb jij je verse Japanse lunch.

Laat tomaten in hartvorm groeien

Tomaten stonden ooit bekend als lustopwekkend. Mooi rood zijn ze in ieder geval wel. Kweek je tomaten, en wil je je object van romantische affectie op een gezonde manier je eeuwige liefde laten blijken? Dan zijn deze Japanse hart-mallen voor tomaten precies wat je zoekt. De verpakking bevat vijf mallen van verschillende grootte, die je om een zich ontwikkelende tomaat klemt. Zo groeit de tomaat in een hartvorm. Hiermee kan je tomaatjes van verschillende grootte een hartvorm geven. Ook dit opmerkelijke gadget is te koop in de Japan Trend Shop.