Japanse uitvinder Lanius ontwikkelt robotspin met lamp die je achtervolgt

De meeste nachtlampjes zijn bedoeld om kinderen een veilig gevoel te geven. Wat dat betreft, is deze nachtlamp misschien niet helemaal geschikt. Maar grappig is het wel.

Lanius, een Japanner die onder deze schuilnaam allerlei bizarre apparaten bedenkt en ook bouwt, heeft nu grote roem op internet weten te veroveren met een van zijn nieuwste creaties. Lanius vond de bestaande lampen veel te saai, en bovendien, waar zijn ze als je ze nodig hebt? Altijd behulpzaam, en dol op het bedekken van opmerkelijke constructies, bedacht hij de perfecte oplossing.

Zijn nieuwe robotlamp heeft een onderstel met zes poten en een kubusvormige lampenkap. In deze eerste versie kan je deze lampen besturen met een spelconsole. De bedoeling is dat de opvolger van deze lamp ook automatisch gaat bewegen en door het hele huis kan gaan zwerven om je bij te lichten. Sommige mensen zullen dit prachtig vinden. Andere mensen zullen het maar een eng ding vinden.

Ondertussen heeft de uitvinder de lamp uitgebreid. Zo is hij nu voorzien van een moodlight, om de stemming aan te geven. Ook zit in de planning om de lamp te voorzien van gezichtsuitdrukkingen. En gezien de andere huisrobot van onder meer Amazon die nu worden ontwikkeld, is het misschien niet eens zo gek idee om een huisrobot te voorzien van een lamp.

Want bij nader inzien is het natuurlijk best wel gezellig om onderweg naar de wc bij gelicht te worden door een vriendelijke, volgzame robot met wandelpoten in plaats van wielen.

Het dochtertje van Lanius vindt het ondertussen prachtig. En zijn grote groep volgers op Twitter ook. Overigens heeft hij ook tal van andere vernuftige, maar redelijk nutteloze apparaten bedacht. Zijn bedieningsrobot, die dribbelend op spinnenpoten behulpzaam hapjes en drankjes rond brengt, is wel handig, maar dit magische tafelblad is helemaal next level. Want wat is een Japans ontbijt zonder automatisch bewegende bakjes?