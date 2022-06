Jay-Z en Jack Dorsey bekritiseerd voor het lanceren van ‘Bitcoin Academy’

Leek zo´n goed idee. Jay-Z en Dorsey kregen echter tot ladingen kritiek over het lanceren van de zogenaamde ‘Bitcoin Academy’.

Crypto’s zijn hot. Maar er zitten allerlei risico’s aan vast. Rapper Jay-Z en Twitter-oprichter Jack Dorsey hebben de handen ineengeslagen om een ​​Bitcoin-gericht financieel geletterdheidsproject te lanceren. Het project bestaat uit gratis tweewekelijkse lessen, persoonlijk en online, voor bewoners van het ouderlijk huis van de muzikant: het Marcy Houses-complex in Brooklyn, New York City.

Nieuwe samenwerking

De twee kennen elkaar al lang. De samenwerking kan dus niet als verrassing komen. Dorsey’s digitale betalingsbedrijf Block kocht in 2021 een meerderheidsaandeel in Jay-Z’s Tidal-streamingservice. En de twee hebben hun persoonlijke Bitcoin-bezit gebruikt om een ​​trust te financieren die is ontworpen om het gebruik van cryptocurrency in Afrika en India te promoten.

De Bitcoin Academy zelf lijkt nogal wat gemeen te hebben met dit laatste project. De website van de academie belooft dat de lessen “de gemeenschap zullen voorzien van kennis en een aantal belemmeringen zullen wegnemen, zodat bewoners meer kunnen leren over Bitcoin in het bijzonder en over financiën in het algemeen.”

Jay-Z en Dorsey bekritiseerd over Bitcoin

Hoewel het aanbieden van gratis lessen over financiële geletterdheid onomstreden zou zijn, heeft de focus van de academie op Bitcoin zware kritiek gekregen. De wereld van cryptocurrency is bezaaid met financiële oplichting, hacks en fraude. Waarbij nietsvermoedende investeerders worden aangemoedigd om verschillende munten te kopen met beloften van snel rendement. En om vervolgens te ontdekken dat het tapijt onder hen wordt getrokken en hun spaargeld weg is.

In reactie op de aankondiging van de academie op Twitter bestempelden veel gebruikers het project dan ook als een ‘piramidespel’. Het is onduidelijk of het project na deze kritiek stopgezet zal worden.