Deze draadloze hoofdtelefoon van JBL hoef je nooit meer op te laden [video]

Dankzij crowdfunding kan jij de eerste zijn die altijd van het geluid geniet.

JBL staat bekend om haar goede geluid in draagbare speakers. Nog niet zo lang geleden besloot de elektronicagigant haar aanbod uit te breiden en dit goede geluid ook in oordopjes en hoofdtelefoons te verkopen. Hoewel dat goed blijkt te lukken heeft men de volgende innovatie alweer op stapel staan.

Het lastige van draadloze hoofdtelefoons is namelijk dat ze opgeladen moeten worden. JBL heeft daar nu iets op gevonden. Met de JBL Reflect Eternal presenteren zij een hoofdtelefoon die zichzelf oplaadt door zonne-energie. Via een speciale techniek wordt licht (zowel zonlicht als kunstmatig licht) omgezet in energie en opgeslagen op de ingebouwde 700mAh Li-Po batterij. Overigens is ‘eternal’ wellicht iets te overdreven. Je moet namelijk een minimaal aantal uren licht per dag vangen om volledig zonder oplader te kunnen. Als je daaronder blijft wordt wel de speelduur verlengd, maar ontkom je niet aan een sporadische oplaadbeurt.

In onderstaand filmpje zie je hoe dit moet werken.

De hoofdtelefoon, die vanaf oktober 2020 in de winkels zal liggen, wordt op een andere manier gelanceerd dan we van JBL gewend zijn. In plaats van massa-productie en een forse promotiecampagne biedt men de hoofdtelefoons nu al aan via crowdfunding-site Indiegogo. De eerste Early-bird verkoop is al gesloten, maar je kunt nog wel bestellen voor € 89,- in plaats van de adviesprijs van € 148,- die genoemd wordt. Wellicht, als je toch in het zonnetje wil genieten, is deze draadloze hoofdtelefoon een leuke accessoire voor op jouw jacht op zonne-energie.

Bron: Indiegogo