Je gloednieuwe iPhone is eigenlijk al gebruikt

Apple bericht trots dat een groot deel van de producten gemaakt worden van gerecycled materiaal.

Weet je nog dat Apple besloot niet langer een stekker mee te leveren om je iPhone op te laden? Het was een beslissing van het Amerikaanse techbedrijf om op een groenere voet verder te gaan. Dat het scheelt in de kosten is natuurlijk ook van belang geweest. Welke prioriteit belangrijker is mag je zelf invullen.

In aanloop naar Earth Day (22 april) komt Apple alvast met een interessant nieuwtje. Apple zegt dat 18 procent van alle producten uit het fiscale jaar 2021 gemaakt zijn van gerecyclede of hernieuwbaar materiaal. Een flinke stijging in vergelijking met het jaar daarvoor. Toen lag het percentage nog op 12 procent.

Apple gerecycled materiaal

Van acht nieuwe producten van Apple bestaat het materiaal voor tenminste 20 procent uit gerecyclede of hernieuwbaar materialen. Daarnaast is het techbedrijf het gebruik van plastic gaan halveren als het gaat om verpakkingen. In 2025 is het de bedoeling dat Apple definitief afscheid heeft genomen van plastic.

Apple is zeker niet het enige techbedrijf dat bezig om (zelf) opgelegde milieudoelen te halen. Door alternatieve materialen te gebruiken kunnen producten op een veel groenere manier aangeboden en geproduceerd worden. Min of meer kun je zeggen dat je gloednieuwe iPhone eigenlijk al een beetje gebruikt is. In een vorig leven.