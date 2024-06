Je hebt je eerste scooter gekocht: wat nu?

Veel jongeren dromen ervan zodra ze zestien worden: een scooter kopen. Hoe heerlijk is het dat je je nooit meer in het zweet hoeft te fietsen, maar dat je slechts gas hoeft te geven om op hoge snelheid op je doel af te stevenen? Veel jongeren zien echter over het hoofd dat de aanschaf van een scooter ook bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich meebrengt. De belangrijkste verantwoordelijkheid hiervan is de scooterverzekering. Iedereen die een scooter of een bromfiets heeft, moet een scooterverzekering afsluiten. Wij laten je niet alleen zien welke optie het beste bij jouw scooter past, we laten je ook zien hoe je deze verzekering vandaag nog afsluit, zodat je zo snel mogelijk de weg op kunt gaan.

Wat is een passende verzekering?

Verzekeraars roepen altijd dat je een ‘passende bromfietsverzekering’ moet afsluiten, maar wat is dit precies? Een passende verzekering is een verzekering die aansluit bij de scooter die jij hebt. Verzekeraars onderscheiden vaak drie categorieën: nieuwe scooters, goede, maar gebruikte scooters en oude scooters. Voor de eerste categorie is de all-risk verzekering de beste. Deze verzekering voor nieuwe tot hooguit twee jaar oude scooters dekt vrijwel alle vormen van schade. Veroorzaak jij een ongeluk, dan wordt niet alleen de schade van de tegenpartij gedekt, maar ook die jijzelf opgelopen hebt.

Is jouw scooter twee tot vier jaar oud? Dan is de WA+ Beperkt Casco de beste optie. Ook deze verzekering dekt de schade van de tegenpartij, maar niet die jij hebt opgelopen aan jouw scooter tijdens het ongeluk. Wel worden andere vormen van schade zoals die aan je accessoires vergoedt. De derde optie is voor scooters ouder dan vier jaar. Deze optie is voornamelijk gericht op het dekken van de schade van de tegenpartij.

Aanvullende opties kiezen

Wanneer je een verzekering voor je scooter gaat afsluiten, zul je zien dat je niet alleen moet kiezen welke van de drie basisverzekeringen je wilt afsluiten, maar dat je ook nog extra’s kunt toevoegen. Deze aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel de moeite waard. Denk bijvoorbeeld aan pechhulp, kom je een keer langs de kant van de weg te staan, dan kun je je verzekeraar bellen die vervangend vervoer zal regelen en zal zorgen dat jouw scooter bij de monteur afgeleverd wordt. Zo koop je voor een paar euro’s per maand een stukje comfort waar je veel baat bij zult hebben.

Hoe sluit je je verzekering af?

Je wilt zo snel mogelijk de weg op, dus regel je verzekeringen vandaag nog via de site van jouw verzekeringsmaatschappij. Je kunt hier op je gemak even door de voorwaarden gaan en vervolgens je maandelijkse premie berekenen. Heb je je pakket eenmaal samengesteld, dan kun je je polis met een paar klikken op de muis afsluiten. Je krijgt dan binnen een paar dagen je polisvoorwaarden thuisgestuurd. Je bent nu klaar om de weg op te gaan. Goed om te weten: hoe langer je schadevrij rijdt, hoe meer korting je kunt realiseren. Rij dus verantwoordelijk wanneer je geld wilt besparen.