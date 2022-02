Je iPhone loopt gevaar en weer heeft Apple een update

Is je hobby iPhones updaten? Mooi want je iPhone loopt opnieuw potentieel gevaar en daardoor rolt Apple een update uit. Versie 15.3.1.

De nieuwste versie van iOS is nog maar net uitgebracht. Het devies was toen om zo snel mogelijk te updaten naar iOS 15.3 en iPad 15.3. Deze update kwam met toen belangrijke beveiligingsmaatregelen om de veiligheid te waarborgen. In de vorige versie, 15.2, zat namelijk een lek. En drie keer raden wat er nu gaande is met de onlangs uitgebrachte 15.3. Juist. Weer een kwetsbaarheid.

iOS 15.3.1

En opnieuw trekt Apple meteen aan de bel door met een software update te komen. Versie 15.3.1 om precies te zijn. Opnieuw drukt de Amerikaanse techgigant met klem op het hart om de software update direct te downloaden en installeren op je iPhone en iPad. Het is, in tegenstelling tot 15.3, een zeer kleine update en enkel en alleen erop gericht om de kwetsbaarheid aan te pakken.

Op de Support pagina van Apple omschrijft het techbedrijf de kwetsbaarheid als volgt.

Het verwerken van kwaadwillig vervaardigde webinhoud kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code. Apple is op de hoogte van een melding dat dit probleem mogelijk actief is misbruikt. Apple over iOS en iPad OS 15.3

Kortom, pak je iPhone en iPad er maar weer bij. Updaten maar naar iOS 15.3.1! De update is beschikbaar voor de iPhone 6s en nieuwer, alle modellen van de iPad Pro, de iPad Air 2 en nieuwer, de vijfde generatie iPad 5 en nieuwer, iPad mini 4 en nieuwer en de zevende generatie iPod Touch.