Je kan Netflix niet meer gratis uitproberen!

Netflix dwingt Nederlanders en Belgen voort om te betalen.





Net nu Netflix een solide line-up aan films en een geweldige nieuwe optie heeft toegevoegd gaat de Amerikaanse streamingdienst weer de mist in. Netflix heeft namelijk een van hun beste reclame-tools verwijderd: het gratis proefabonnement is weg!

Meerdere Nederlandse media spotten dat Netflix’ gratis proefabonnement verdwenen is. Dat geld in elk geval voor de Nederlandse- en Belgische variant van de grootste streamingdienst. Eerst stond er altijd op Netflix’ website dat je de dienst gratis een maand kon proberen. Dat is nu weg. Ook wanneer je een nieuw abonnement aan wilt maken, krijg je niet meer de optie om de dienst eerst uit te proberen.

De hulp-pagina van Netflix geeft verder geen duidelijkheid over waarom het Amerikaanse bedrijf hiervoor heeft gekozen. De pagina stelt slechts: “Gratis proefperioden worden niet aangeboden in je land.”

Zoals gezegd, Netflix legt niet uit waarom de proefperiode niet meer beschikbaar is. Vreemd, gezien het feit dat je de dienst in veel andere landen – waaronder het thuisland – nog wel gewoon gratis kunt uitproberen. Misschien zagen ze dit onderzoek en dachten ze dat men toch wel voor de dienst wilde betalen.

Een andere reden zou kunnen zijn dat er te veel met de gratis periode werd gesjoemeld. Nu moest je ook ‘vroeger’ al je betaalgegevens invullen, wat de mogelijkheid om iedere keer te switchen voor de gemiddelde gebruiker niet echt relevant werd.

Het zou ook nog kunnen dat te veel misbruik werd gemaakt van het abonnement door criminelen. Naar verluidt verkopen criminelen bijvoorbeeld gratis proefabonnementen goedkoop via lugubere sites. Maar na een maand loopt het abonnement af en zitten de gebruikers zonder Altered Carbon. Maar ja, als je een Netflix-abonnement van een euro via een shady site koopt, hoeveel medelijden moet je dan ontvangen.

Hoe dan ook, gratis proberen kan voortaan in Nederland en Belgiƫ niet meer. Wil je lekker streamen, dan zul je je voortaan gewoon gelijk moeten toewijden aan het platform. Abonnementen zijn wel gewoon nog altijd maandelijks opzegbaar.