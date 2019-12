Je kunt Apple Arcade nu nog goedkoper krijgen

Apple Arcade is nu nóg scherper geprijsd.

Apple komt een paar maanden na de launch van Apple Arcade al met een nieuwe prijs voor de gamedienst. Een van de grote voordelen van het abonnement is de schappelijke prijs (voor het hele gezin). Apple doet er nog een schepje bovenop en maakt de dienst nog iets goedkoper. Maar dan moet je je wel toewijden aan de service.

Apple lanceert namelijk een jaarabonnement voor Apple Arcade, zo meldt het Duitse iFun. De gewone prijs is €4,99 per maand maar wanneer je een jaarabonnement aanschaft krijg je een jaar onbeperkt games voor €49,99. Dat is effectief twaalf maanden Arcade voor de prijs van tien maanden. De Apple Arcade homepagina spreekt nog steeds van €4,99 per maand, zonder het jaarabonnement te noemen. Of het om een test gaat in Duitsland of dat het nieuwe abonnement langzaam wordt uitgerold is niet bekend.

Met de prijsverlaging positioneert Apple zich nog beter in de gamemarkt voor mobiele devices. In het in de intro gelinkte artikel stel ik dat de huidige prijs al behoorlijk netjes is, gezien je de dienst met je hele gezin kunt delen. Tel daarbij op dat je geen reclame’s en in-game aankopen hebt en je hebt zonder twijfel de beste gamedienst voor mobiele devices die er is.

Op het moment zijn er al zo’n honderd games beschikbaar op Apple Arcade en het miljardenbedrijf belooft dat het de bibliotheek constant zal blijven updaten.

Het grootste nadeel voor alle Android-gebruikers is dan dat je een Apple-device moet hebben. Google kwam recentelijk wel met een eigen variant op het Arcade-concept. Die dienst was net zo goedkoop als die van Apple, maar Google bood het eerste jaar $3 korting voor de eerste 12 maanden. Kortom, zo’n $35 per jaar. Het grote probleem van de Google Play Pass is dat hij vooralsnog alleen in de V.S. beschikbaar is.

Foto @Apple