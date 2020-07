Je kunt bijna alles met de Cat S62 Pro voor 649 euro

Cat heeft een nieuw vlaggenschip in vorm van de S62 Pro.

Regelmatig passeren de producten van Cat hier de revue. Het zijn smartphones die net even wat anders zijn dan de meeste smartphone op de markt. Het gaat hier namelijk om zogenaamd ‘rugged’ smartphones. Het gaat hier om toestellen die tegen een stootje kunnen.

En vandaag heeft Cat nieuws in vorm van de S62 Pro. Het is de derde generatie smartphone in de Cat 60-serie. Wat deze telefoon zo bijzonder maakt is het feit dat de Cat beschikt over warmtebeeldtechnologie. Met een FLIR Lepton 3.5 sensor en een bijbehorende app kun je warmtebeelden maken. Best bijzonder.

De hardware is niet zo goed als smartphones van een vergelijkbare prijs. Waar de Cat op excelleert is zijn robuustheid. Denk aan een IP68 rating en het feit dat de smartphone valpartijen van 1,80 meter kan overleven. Ook is de smartphone water-, stof- en zandafstotend en overleeft de telefoon extreme temperaturen, vibratie- en tuimeltests.

De Cat 62 Pro heeft een 5.7″ FHD+ 18×9 scherm, 6GB RAM en 128GB. Onder de kap zit een Qualcomm Snapdragon 660, 2.0GHz octa-core processor. Aan de achterkant tref je een 12MP Sony dual pixel achtercamera. Voor zit een 8MP selfiecamera. De S62 Pro heeft een 4.000mAh batterij en draait op Android 10.

Vanaf augustus is de nieuwe Cat S62 Pro te koop voor 649 euro.