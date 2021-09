Je kunt de oudste emoticons ter wereld kopen! :-)

Alles is te koop. Dus ook de oudste emoticons ter wereld. Ze worden binnenkort verkocht in Amerika.

De oudste emoticons ter wereld zijn gelijk ook de bekendste ter wereld. Het zijn namelijk :-) en :-( en gaan geveild worden in Amerika. Bedenker Scott Fahlman gaat ze verkopen als een non-fungible token (NFT), een niet-inwisselbaar kenmerk dat het eigenaarschap garandeert.

Oudste emoticons kopen

De emoticons worden dus in een NFT gegoten. Deze tokens worden gekoppeld aan een digitaal ‘iets’. Denk hierbij aan een plaatje of een meme. In dit geval dus een emoticon. De token is het bewijs van eigendom hiervan. Ze kunnen vervolgens overal ter wereld worden opgeslagen.

Heritage Auctions is het veilinghuis dat het proces gaat begeleiden. De emoticons worden geleverd met een officieel certificaat en twee essays van Fahlman. Hij is een professor computerwetenschappen aan de Amerikaanse Carnegie Mellon University. Dus essays schrijven kan hij wel.

Hij noemt de emoticons “de eerste stappen naar een nieuw soort universele taal” in een van deze twee essays. De emoticons zijn al aardig op leeftijd. Ze werden voor het eerst gebruikt op 19 september 1982 door Fahlman. Natuurlijk moest het emoticon :-) in eerste instantie een grap aanduiden. Verbazingwekkend genoeg stond :-( voor “ik meen het”. Veel mensen gebruiken het nu om te laten zien als je ergens niet blij mee bent.

NFT

Het afgelopen jaar was het jaar van NFT’s. Er werden er nooit meer verkocht dan dit jaar. Denk hierbij aan de eerste tweet ooit op Twitter, of muziek, of een poppetje. Soms leverde dit wel miljoenen euro’s op. Of dat nu gehaald gaat worden, dat is nog afwachten.