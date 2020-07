Je kunt geen Xbox Live Gold jaarabonnement meer kopen

Wat is er aan de hand? De Xbox Live Gold jaarabonnement is uit het gamma gehaald door Microsoft.

We weten dat later dit jaar de Xbox Series X gaat komen. In aanloop naar de release zijn er natuurlijk allerlei ontwikkelingen gaande binnen Microsoft. Soms krijg je iets mee, maar dit roept ook weer vraagtekens op. Zo is er iets aan de hand met het Xbox Live Gold jaarabonnement.

Je kunt namelijk niet langer een Xbox Live Gold abbo aanschaffen voor een jaar. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tegenover True Achievements. Microsoft heeft besloten te stoppen met het aanbieden van de optie. Waarom is niet duidelijk, maar het ligt er natuurlijk dik bovenop dat de komst van de Xbox Series X er alles mee te maken heeft. Wellicht dat Microsoft Xbox Live anders wilt gaan inrichten of komt er een totaal nieuw platform voor in de plaats.

Het Xbox Live Gold jaarabonnement is hetzelfde principe als het PlayStation Plus abonnement van een jaar. Dit laatste verdwijnt overigens niet, voor zover wij weten. Met Xbox Live krijg je toegang tot online gaming op je Xbox. Ook ontvangen leden maandelijks nieuwe games en krijgt een lid korting op games. Allerlei zaken die we ook kennen van PlayStation Plus.

Het is afwachten wat Microsoft precies van plan is met het Live Gold jaarabonnement. Microsoft komt er ongetwijfeld binnenkort op terug.