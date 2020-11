Je kunt gewoon blijven internetten op Windows 7 - Apparata

De levenscyclus van Windows 7 is zo’n beetje ten einde, maar Google wil Chrome toch nog wat langer blijven ondersteunen.

Windows 7 is al een hele tijd te vinden op Microsoft’s kerkhof, maar het geliefde besturingssysteem blijft ondersteuning krijgen. Zo ook door Google Chrome, dat om zeer nobele redenen de ondersteuning van hun browser verlengt. Wat de reden voor gebruikers (en vooral bedrijf) ook is om Windows 7 nog te blijven gebruiken, Google Chrome blijft aanwezig.

Windows 7 krijgt langer Google Chrome

Windows 7 is ondertussen alweer ruim een decennium oud en vele bedrijven gebruiken het OS nog steeds. In eerste instantie zou de ondersteuning van Google Chrome daarbij aflopen in de zomer van 2021. Gebruikers van Windows 7 Enterprise hadden dus origineel nog een ruim half jaar om over te stappen op Windows 10.

Maar Google reflecteert in een blogpost op de afgelopen periode. Ze concluderen dat ze de ondersteuning van Chrome op Windows 7 willen verlengen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de corona-crisis, die naar verluidt veel bedrijven dwarszit wat betreft IT-zaken.

Volgens onderzoek van Google is 78% van de bedrijven overgestapt op Windows 10, terwijl 21% ‘bezig is met migreren’. Slechts 1% van de bedrijven met Windows 7 zou ‘binnenkort plannen om over te stappen.’ Niet heel handig van die 22% om op Windows 7 te blijven steken. Desalniettemin is het sympathiek van Google om Chrome te blijven ondersteunen tot 15 januari 2022.

Hoewel de afgelopen maanden voor veel bedrijven een katalysator waren voor technologie-inveteringen en digitale initiatieven, hebben anderen hun geplande IT-projecten even uitgesteld. (…) Het navigeren onder de huidige onzekerheid is slechts een van de problemen waar IT-leiders in de loop van 2020 tegenaan zijn gelopen. Google over waarom Chrome langer ondersteund zal blijven op Windows 7

