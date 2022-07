Je kunt iOS 16 nu al uitproberen als beta

iOS 16, maar ook iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura en tvOS 16 zijn nu uit te proberen als beta.

Dit najaar rolt Apple weer een nieuwe versie van iOS uit. Dat niet alleen. Ook komt iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura en tvOS 16. Want ja, Apple heeft nogal wat eigen software in huis voor alle apparaten die ze verkopen.

Voor de meeste mensen zal iOS het belangrijkste zijn. Voor iPadOS heb je immers een iPad nog, voor watchOS een Apple Watch. Voor macOS Ventura een Mac en voor tvOS een Apple TV. Allemaal producten die het goed doen bij Apple, maar de iPhone is het populairst. Afgezien van de Mac, bestaat de iPhone ook het langste uit dit lijstje Apple-producten.

Je kunt nu alvast iOS 16 uitproberen door middel van een beta. Als je die behoefte hebt tenminste. Het is niet aan te raden de proefversie op je huidige iPhone te installeren. De beta kan bugs bevatten en niet alle apps werken even goed met de testversie. Het is dan ook altijd beter om een beta op een toestel te installeren dat je niet mer gebruikt. Moet je wel ergens een oude iPhone hebben liggen natuurlijk.

iOS 16 brengt weer een aantal kleine verbeteringen met zich mee. Onder andere de mogelijkheid om berichtjes terug te halen nadat je ze hebt verzonden via iMessage is nieuws. Ook is er een inplanfunctie voor de Mail-app nieuw. iOS 16 verschijnt in het najaar van 2022.