Je kunt je Tesla claxon veranderen in gekke geluiden - Apparata

Je moet wel externe speakers hebben op je Tesla, anders werkt deze nieuwe claxon feature niet.

Als je nog wat tijdverdrijf zoekt tijdens de feestdagen is spelen met de nieuwe Tesla update een mogelijkheid. Als jij een Tesla hebt met het nieuwe voetgangers speaker systeem, dan kun je het geluid van je claxon personaliseren. Alleen de nieuwere Tesla-modellen, zoals latere productievarianten van de Model 3, zijn uitgerust met het systeem. Als jij dus in 2018 al je Model 3 geleverd hebt gekregen werkt de update dus helaas niet voor jou.

Tesla claxon personaliseren

In een berichtje op Twitter demonstreert Elon Musk de update aan de hand van een aantal interessante emoji’s. Je Tesla kan nu het geluid van een slang, de wind of een geit maken. In eerste instantie is het voetgangers speaker systeem bedacht om anderen te waarschuwen dat je in de buurt bent. Zo’n elektrische auto is immers fluisterstil en daardoor potentieel gevaarlijk voor onoplettende omstanders.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update! — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

Iemand heeft een filmpje geupload op YouTube ter demonstratie van de nieuwe Tesla claxon. Check de video hieronder om te zien hoe deze persoon het geluid heeft aangepast met een custom soundtrack. Want je kunt ook zelf een geluidje instellen. In dit geval Star Wars. Ik zou zelf Hallo Vriendjes van Bassie en Adriaan uit de speakers laten klinken.